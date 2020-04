Angelo Padilla tiene mentalizado estar listo para la reanudación del Torneo Clausura 2020 en la Primera División.

El delantero de los Aurinegros, Angelo Padilla, habló sobre cómo trabaja desde su casa con el propósito de mantener su condición física, aunque comentó que es complicado ya que no es lo mismo como se hace en la cancha.

El jugador reconoció que la pandemia del Coronavirus no solo les está afectando como futbolistas, sino también está afectando a los guatemaltecos sobre todo en la economía.

“La verdad que es complicado en el ámbito deportivo sino en todo el ámbito social. Estamos pasando una etapa muy dura y es acá donde tenemos que ser más solidarios como guatemaltecos y cumplir las normas que el gobierno ha dado. Esperemos en Dios que todo esto pase lo más rápido posible para que todo regrese a su normalidad tanto en la economía que tanto está golpeando a nuestra sociedad. Eso sí, primeramente es la salud”. Indicó.

En lo deportivo destacó lo profesional en cómo trabajan de la mano con el cuerpo técnico y el club, ya que los trabajos los realizan en una plataforma especial en la que suben los videos de sus entrenos y así quedar constancia de lo que realizan. “Si desde un inicio se nos citó para darnos un plan de trabajo en una plataforma y no en whatsapp donde tenemos que estar subiendo los videos de trabajos de todos los días. La parte del cuerpo técnico y el club lo ha manejado muy bien y nosotros como jugadores nos ha tocado mantener ese orden y no perder esa condición física que habíamos ganado. Quiera que no este parón nos afecta un poco pero tenemos el trabajo para realizar y como profesional lo tenemos que hacer ya que nuestra familia depende de eso”.

Además, Ángelo también comentó. “hablando del cuerpo técnico ellos mandaron ese plan de trabajo físico y gracias a Dios tenemos un espacio para trabajar (en su casa) que nos permite realizar un poquito más pero es complicado el momento porque hay quienes no cuentan con el espacio. También nos toca cuidarnos en la alimentación porque no queremos llegar con un par de libras más, pero es complicado y la responsabilidad ahí está. Como profesionales tenemos que estar listos a la fecha que se indique para retomar los entrenos. Obviamente le pedimos a Dios que esto pase y pero se que es un proceso complicado no solo para Guatemala sino para el mundo”.

“Para los aficionados les puedo decir que estamos en un tiempo complicado, en mi vida es la primera vez que vivo esto y si Dios quiere el futbol sigue pero tenemos que tener la paciencia necesaria para enfrentar esto”, finalizó.

Foto: Angelo Padilla