El entrenador de los coloniales terminó inconforme con la cuarteta arbitral.

Juan Antonio Torres Servín, entrenador de Antigua GFC, salió molesto con el trabajo del árbitro Julio Luna, así como el de sus asistentes, luego que se presentaran varias cosas extra futbolísticas que a él no le parecieron y entre esas que fuera expulsado tras contestarle a un aficionado que lo estuvo insultando la mayor parte del partido ante Siquinalá

“En lo futbolístico todo estuvo bien, nos pusimos arriba y ellos lograron darle vuelta, pero después hubo cosas que no están al alcance de uno, como varias faltas que a nosotros nos marcaban y a ellos no, no estoy diciendo que Siquinalá no hizo su partido, porque nos ganaron de buena forma”, dijo Torres.

Acerca de que aspectos no le gustaron indicó: “Se desaparecieron los balones, los alcanza pelotas, algunas decisiones arbitrales dejaron mucho que desear y no estoy poniendo excusas, solo quiero decir que si nos ganar, que sea de buena forma, porque si queremos mejorar el futbol de Guatemala, debe de ser en todos, desde los árbitros, entrenadores, jugadores y aficionados”.

“Me echaron porque le reclamé a un aficionado que me estuvo gritando durante todo el partido, el cuarto árbitro me vio y dijo que me expulsarán, pero él otro me desafió y todo, pero continuó en lo mismo, no estoy diciendo que Siquinalá ganó de mala forma, pero me voy triste por cosas como esas”, finalizó.

Los aguacateros volvieron ayer a las prácticas, donde comenzaron a preparar su visita del miércoles contra Iztapa, donde buscarán volver a la senda del triunfo.