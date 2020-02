El combinado nacional conoció hoy a sus rivales para buscar el boleto mundialista.

La Selección de Futsal de Guatemala conoció que estará ubicada en el Grupo A del Campeonato de Futsal de la Concacaf, donde enfrentará a Trinidad y Tobago, Guadalupe y Saint Maarten o Martinica.

Este es el calendario de la competición:

El Campeonato de Futsal de Concacaf 2020 se jugará en el Domo Polideportivo y el Gimnasio Teodoro Palacios Flores. Ambas sedes tienen una larga historia dentro del Fútbol Sala, después de haber organizado múltiples competiciones internacionales, incluida la Copa Mundial de Futsal de la FIFA 2000.

Campeonato de Futsal de Concacaf 2020

*Los horarios se anunciarán en una fecha posterior

Viernes, 1 de mayo de 2020 – Fase de clasificación

Domo Polideportivo, Ciudad de Guatemala, Guatemala

M1: Sint Maarten vs Martinica

M2: Surinam vs Guayana Francesa

M3: San Cristóbal y Nieves vs República Dominicana

M4: Nicaragua vs Puerto Rico

Sábado, 2 de mayo de 2020 – Fase de clasificación

Domo Polideportivo, Ciudad de Guatemala, Guatemala

M1: Martinica vs Sint Maarten

M2: Guayana Francesa vs Surinam

M3: República Dominicana vs San Cristóbal y Nieves

M4: Puerto Rico vs Nicaragua

Lunes, 4 de mayo de 2020 – Fase de clasificación

Domo Polideportivo, Ciudad de Guatemala, Guatemala

02: Panamá vs WM2

04: Trinidad y Tobago vs Guadalupe

06: México vs Curazao

08: Guatemala vs WM1

Gimnasio Teodoro Palacios Flores, Ciudad de Guatemala, Guatemala

01: Canadá vs Haití

03: Estados Unidos vs El Salvador

05: Costa Rica vs WM3

07: Cuba vs WM4

Martes, 5 de mayo de 2020 – Fase de clasificación

Domo Polideportivo, Ciudad de Guatemala, Guatemala

10: Curazao vs Panamá

12: WM1 vs Trinidad y Tobago

14: WM2 vs México

16: Guadalupe vs Guatemala

Gimnasio Teodoro Palacios Flores, Ciudad de Guatemala, Guatemala

09: WM3 vs Canadá

11: WM4 vs Estados Unidos

13: Haití vs Costa Rica

15: El Salvador vs Cuba

Miércoles, 6 de mayo de 2020 – Fase de grupos

Domo Polideportivo, Ciudad de Guatemala, Guatemala

18: Curazao vs WM2

20: Guadalupe vs WM1

22: Panamá vs México

24: Guatemala vs Trinidad y Tobago

Gimnasio Teodoro Palacios Flores, Ciudad de Guatemala, Guatemala

17: Haití vs WM3

19: El Salvador vs WM4

21: Costa Rica vs Canadá

23: Cuba vs Estados Unidos

Viernes, 8 de mayo de 2020 – Cuartos de final

Domo Polideportivo, Ciudad de Guatemala, Guatemala

25: 1C vs 2B

26: 1B vs 2C

27: 1D vs 2A

28: 1A vs 2D

Sábado, 9 de mayo de 2020 – Semifinales

Domo Polideportivo, Ciudad de Guatemala, Guatemala

29: W25 vs W26

30: W28 vs W27

Domingo, 10 de mayo de 2020 – Tercer lugar y final

Domo Polideportivo, Ciudad de Guatemala, Guatemala

31: L29 vs L30

32: W29 contra W30