El portero juvenil de los Rojos volvió a salir imbatido y espera continuar de esa manera.

Kenderson Alessandro Navarro nuevamente fue titular en Municipal y otra vez dejó su portería en cero, tal como sucedió el pasado miércoles ante Sanarate. Según comentó el portero, su meta siempre es terminar imbatido, por lo que espera seguir así cuando el técnico lo requiera mientras se recupera Nicholas Hagen.

“Ya llevo dos partidos y no me han anotado, siempre me propongo dejar el marco en cero, pero sé que tengo que trabajar más y si quiere ser titular con más razón, porque Nicho es un gran portero, lamentablemente mucha gente no lo entiende, pero cuando haces las cosas bien todos están felices y cuando no te reprochan”, dijo Navarro.

Acerca de como maneja los nervios de jugar en Liga Nacional comentó: “Es un juego de futbol, lo que cambia son los compañeros y el rival, pero al final es once contra once y trato de enfocarme en hacer lo mejor posible, es la forma en la que trato de controlar mi mente”.

“Otra vez se me dio la oportunidad de defender la portería y gracias a Dios se quedó en cero, pero estoy feliz porque logramos ganar un partido complicado y que estamos en la pelea por los primeros puestos”, finalizó.

Navarro de 17 años ha disputado cuatro partidos de Liga Nacional, su debut fue el 22 de diciembre en las Semifinales contra Comunicaciones, curiosamente es en el único duelo que recibió gol, después en la ida de la Final ante Antigua, en la jornada 5 del Clausura 2020 versus Sanarate y el último duelo contra Santa Lucía Cotzumalguapa, logró la imbatibilidad.