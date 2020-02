El guatemalteco no fue titular y no pudo ayudar para evitar la derrota.

La tarde de hoy los Leones Negros perdieron en condición de local 0-2 ante TM Futbol Club, en un partido en el que el guatemalteco Marvin Ceballos no figuró en el once titular, y vio actividad hasta en el segundo tiempo.

El volante ingresó en el minuto 74 por Antonio Santos Sánchez cuando el marcador ya se encontraba en el 0-2, y no pudo aportar como para el descuento.

Con la derrota de hoy los Leones Negros se colocan en la novena posición con tres puntos, y a cuatro unidades del líder Mineros de Zacatecas.