El futbolista de los jaguares fue expulsado ayer, a su criterio de forma injusta.

Henry Contreras Milián, jugador de Santa Lucía Cotzumalguapa, utilizó su cuenta oficial de Facebook, para manifestar su molestia en contra del trabajo del árbitro Walter López, porque en su opinión fue expulsado de forma injusta del partido de ayer contra Siquinalá.

“Quizás no sea idea de escribir esto pero la verdad el respeto que sentía por este señor Walter López árbitro FIFA hasta acá llegó, no sé como este señor se puede prestar para estas cosas o caso no se da cuenta que este tipo de acciones le hacen más daño a nuestro futbol, porque la verdad el no tiene porque hacer esto si es FIFA, la verdad me expulsas y no era para eso y aún te burlas, eso no es de un profesional y ojalá te des cuenta que estas mal y pongas en mal a los árbitros que si quieren hacer las cosas bien”, publicó el jugador.

Contreras ingresó al terreno de juego al minuto 77 y apenas uno después se le mostró tarjeta roja directa, porque según López el centrocampista cometió una falta fuerte sobre el rival.

Estos publicó el jugador: