El costarricense y defensor de Comunicaciones FC, Allan Miranda, relató uno de los momentos más complicados de su carrera a la cadena ESPN.

Allan Miranda llegó a Comunicaciones FC para este campeonato del Gudja United del futbol de Malta como uno de los principales refuerzos para el cuadro crema que dirige Mauricio Tapia. Lo que no se conoció fue que aprovechó la oferta del Gudja United primero para seguir creciendo en su carrera como profesional, como también en el que vio una luz para salir de Costa Rica ya que recibia amenzas de muerte cuando defendía los colores del Alajuelense.

El futbolista contó a la reconocida cadena de ESPN, y dijo. “El paso por Malta me ayudó a sanar muchas cosas. Ahí todo es muy diferente porque la gente apoya muchísimo, aún si se va perdiendo. Uno sale del estadio y nadie vuelve a ver de mala forma, sino que alientan y felicitan a los jugadores por el esfuerzo. Uno puede ir a comer tranquilo que nadie llegará a insultarte. Es una cultura muy sana”.

“Estaba muy feliz en Alajuelense. Recibí mucho apoyo de los compañeros y de la directiva, pero a otro sector no les gustó que yo llegara de Herediano. Hacían perfiles falsos donde me amenazaban. Llegué a un momento que no quería que ni mi familia fuera al estadio por los insultos. Tampoco ni al súper mercado. Era preocupante, entonces para evitar eso mejor me quedaba en el carro o mandaba a traer las cosas”. Expresó.

Además también relató de como vivio su carrera al enfrentarse con jugadores de buena técnica. “El futbol maltés me sirvió muchísimo. De hecho, llegué pensando que era fácil, pero me topé con buenos jugadores de diferentes nacionalidades. Hay africanos, ingleses, españoles e italianos que han jugado en segundas divisiones, llegan ahí y encuentran una forma de vida. La gente lo menosprecia, pero es un buen futbol y ayuda a crecer. Ojalá se abra la ventana para que más ticos lleguen”.

“Fue fácil adaptarme. El lenguaje no se me dificultó porque muchos hablan en inglés y yo hablo un poco italiano. También se me hizo divertido porque no tenía que viajar tanto para ir a un partido. La isla se puede recorrer en dos horas en línea recta, es muy bonita y los partidos solo se juegan en tres estadios. Se entrenaba en la tarde porque algunos jugadores trabajaban y por el calor del día. Fue una gran experiencia, me fue bien, dejé buenas sensaciones y la puerta abierta para volver”.

“La mayoría de personas que estaban en Antigua conmigo ahora están acá. A Michael lo conozco muy bien por el paso en la Selección Nacional, tenemos una buena relación e incluso estando en Europa siempre hablábamos, vive cerca de la casa, es un ídolo y ejemplo en Costa Rica. Con Andrés me llevo bien, y Jostin vive en el mismo edificio que yo. Además, estuvimos en Herediano y fuimos vecinos en Desamparados (San José)”. Finalizó.

Allan Miranda es uno de los jugadores de mayor experiencia y junto a la zona defensiva del equipo se han convertido en uno de los equipos con menos goles, sumado a que en la portería cuentan con la seguridad del panameño José Calderón.

El reportaje fue tomado de ESPN