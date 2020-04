El volante nacional habló sobre su renuncia de los sanaratecos.

Pedro Altán utilizó su cuenta oficial de Facebook para despedirse de la afición de Sanarate, luego que la semana pasada tomara la decisión de renunciar al equipo, esto tras la deuda de casi dos meses y medio de su sueldo, siguiendo así el mismo camino del colombiano William Zapata.

“Antes que nada quiero darle gracias a Dios por haberme permitido pertenecer a este gran equipo, como lo es Sanarate. Hoy me toca como jugador dar un paso al costado por situaciones que ya muchos conocen, me llevo buenos recuerdos como la salvación del descenso, como todos tengo una familia a la cual debo aportar y cosas personales que cumplir”, dijo.

“No me hubiera gustado salir de esta manera, pero la situación me obliga a hacerlo. Agradeciendo a cada uno de mis compañeros, cuerpo técnico, utileros y afición, que durante casi dos años me hicieron sentir como un sanarateco más, gracias por ese cariño que me mostraron tanto adentro del terreno de juego como en las calles”, agregó.

“Este no es un adiós, sino un hasta pronto, esperando que se pueda resolver de la mejor manera los problemas internos del club y podamos volver a vernos. Gracias Sanarate. Que Dios los bendiga”, finalizó.

Altán disputó 62 partidos con los celestes, sumó 4,335 minutos y anotó en siete ocasiones.