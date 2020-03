El entrenador del Deportivo Siquinalá, Ariel Sena, ve positivo que se reanude el campeonato.

Ariel Sena conversó con Guatefutbol.com y habló de lo importante que fue el haber seguido las recomendaciones que dio Concacaf, ya que para el la mejor decisión siempre fue darle continuidad al campeonato.

“Siempre voy a estar de acuerdo que lo deportivo se tiene que definir dentro de la cancha, y no en la mesa y creo que para eso es que todos los equipos se preparan y compiten. Nosotros seguiremos preparándonos para un posible reinicio de torneo que nadie está hablando de lo deportivo. No se ha hablado de cuando los equipos volverán a entrenar teniendo jugadores con un paron futbolístico de casi mes y medio. Creo que hay mucho para discutir sobre ese tema pero a mi me alegra la posibilidad de seguir compitiendo porque creo que es la forma correcta”, comentó Ariel Sena.

Además, también indicó que para el cómo entrenador de Siquinalá es importante que se siga compitiendo ya que su equipo sigue en zona de clasificación, aunque eso sí, en la tabla acumulada sigue en la última casilla. “Estoy de acuerdo que la competencia continúe porque los equipos deben definir sus potencias dentro de la cancha. Entonces eso nos dan las posibilidades a todos a parte que Siquinalá está en zona de clasificación y sería una lástima perder esa opción. Creo que también hay que preocuparse en cómo se reiniciar está competencia y en qué condiciones porque deben ser igualitarias para todo. No hay que olvidarnos que mes y medio sin tocar cancha y entrar a la comptenecia no me parece tan deportivamente parejo”. Finalizó.

El técnico por ahora comentó que el equipo Naranjero continúa acatando las instrucciones del preparador físico, trabajando en mantenerse lo mejor físicamente para la reanudación del Torneo Clausura 2020.