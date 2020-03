Futbolista profesional guatemalteco cuenta cómo pasa la cuarentena en Nueva Zelanda.

Próximo a cumplir su quinta temporada en la Primera División de neozelandesa, el delantero nacional Juan José Chang, del Canterbury United Dragons, vio como fue interrumpido el campeonato debido a las acciones que el Gobierno de Nueva Zelanda tomó como medida de precaución por el Coronavirus Covid-19.

«Faltaban dos fechas para terminar nuestro torneo de liga mayor acá, y bueno ha sido suspendido y declarado campeón el Auckland City FC«, cuenta a Guatefutbol.com en un inicio el exjugador de Aurora FC y Antigua GFC, entre otros.

«Uno puede salir sin problema, pero el gobierno ha dicho que no se salga a menos que sea imperativo», explica Chang, desde su apartamento en la ciudad de Christchurch.

El futbolista cuenta que su principal pasatiempo en esta cuarentena es leer:«He leído cualquier cantidad de libros», mientras nos muestra su último lectura The Barcelona Way: How to Create a High-Performance Culture, del autor Damian Hughes.

Chang aprovechó para instar a los guatemaltecos a seguir las reglas del Gobierno. «Hay cosas muy importantes en la vida como la salud y la familia», agregó.

En su paso por Nueva Zelanda, Juan José Chang también ha dirigido al equipo femenil Coastal Spirit, con el que se consagró campeón el año pasado.