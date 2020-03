Ana Lucía Martínez habló desde España por la situación en la que vive, como también que se mantiene al pendiente de lo que ocurre en Guatemala.

La legionaria guatemalteca y jugadora del Madrid CFF, Ana Lucía Martínez, conversó sobre la situación que se vive en España, como también de como ha sido su plan de entrenamiento de parte de su club.

“Estoy un poco tranquila porque estoy en mi casa, estoy siguiendo las precauciones que nos han indicado. A nivel de sociedad estoy bastante preocupada y cada día se están viviendo más contagios hay más fallecimientos y cada vez es más grande el contagio. Llevo varios días en mi casa ya que desde el jueves que se suspendieron los entrenamientos y que desde el sábado ya se dictó que no se puede salir a menos que fuera con causa justificada. Las calles en todo Madrid y España hay muy poca gente”, explicó Ana Lucía.

En cuanto a sus entrenamientos para no perder su condición física comentó. “Desde el día sábado se nos envió la planificación y se nos recomendó pedir unos accesorios de entrenamiento. Básicamente es un entreno de una hora y cuarto. Es bastante complicado porque no tengo el espacio en mi casa y quisiera tener el equipo de gimnasio y poder entrenar con balón pero si se debe seguir una disciplina debemos que seguir los entrenamientos al pie de las instrucciones”.

La chapina explicó que ante la situación busca en que ocuparse y dijo. “Yo soy un poco más de hacer mi rutina de entrenamiento y después me pongo a ver las noticias. Soy amante de las series de las películas y que también estoy estudiando mi master. Busco la manera en que entretenerme y hablar con mi familia en Guatemala me ha servido porque son días que uno también está preocupado por la situación de Guatemala. De momento no estoy desesperada ni nada pero si por su puesto estoy preocupada por la situación que vivimos aquí y por la situación que está viviendo Guatemala ya que ahí está mi familia”.

Por último dio algunas recomendaciones para el pueblo guatemalteco, comparando por lo que se ha vivido en España. “Principalmente que no acaparen todo lo de los supermecados ya que están abiertos y que están funcionando con normalidad. Al principio acá hubo cierto descontrol en ese sentido pero ya todo está regulado y la gente entendió. Tenemos que ser solidarios y sobretodo tener ese orden para hacer las compras. Lo principal es no salir, yo en lo personal no salgo para nada y me entra eso de salir a correr pero entiendo la situación. Hay que evitar el contacto con las personas, estar a uno o dos metros de las personas. Tenemos que ser conscientes, estar en nuestra casa y cuidar de nuestras familias”. Finalizó.