No fueron buenas las sensaciones que dejó la Selección en el partido de preparación contra Panamá, ya que lo hecho por el combinado azul y blanco solamente volvió a mostrar que tener el balón no lo es todo, porque es necesario que eso se acompañe de otras cosas que nuestro representativo no tuvo.

Personalmente temía que no tener adversarios de peso en la Liga de Naciones nos llenara de un absurdo triunfalismo, del cual no despertamos a pesar de las dificultades vividas en algunos amistosos que debimos ganar, y no ganamos, lo que se agravó con la derrota en casa contra los canaleros en un partido en el que nos atacaron poco y nos hicieron dos goles, mientras Guatemala se mantuvo rondando el área contraria, pero sin causar daño.

Razones pueden haber muchas, desde que los futbolistas están cansados por el trajín de la Liga, hasta que hay varios a los que se dio la oportunidad de ponerse la camiseta nacional sin haber hecho los méritos suficientes, y esto es lo más preocupante, porque nadie ignora que tenemos pocos jugadores con un mínimo de calidad, pero con lo que hay sí alcanza para armar un mejor equipo, y eso es lo que queremos ver contra Montserrat y Cuba, partidos por ahora pendientes de programación, pero que más temprano que tarde se tendrán que jugar.

Este artículo también fue publicado en la sección de Deportes de Nuestro Diario el viernes 13 de marzo.