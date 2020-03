La Paz, 10 Mar 2020 (AFP) – Bolivia convocó a 47 futbolistas para enfrentar a Brasil y Argentina por el clasificatorio sudamericano al Mundial Catar-2022, con la idea de alistar dos equipos, uno para la costa y otro para la altura, informó este martes la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

La idea de la masiva convocatoria tiene «el principal objetivo de consolidar dos equipos con actitud y personalidad», según reportó la FBF.

El seleccionado boliviano dirigido por el venezolano César Farías debutará frente a Brasil el 27 de marzo en el estadio Arena Pernambuco de Recife (nordeste) y recibirá a Argentina el 31 de este mes en el estadio Hernando Siles de La Paz, a 3.600 m de altitud.

Farías llamó además a seis ‘legionarios’, entre ellos el delantero del Cruceiro brasileño, Marcelo Martins Moreno.

Para aprovechar a sus hombres de «altura», Farías citó a 12 jugadores de The Strongest y a 11 de Bolívar, ambos equipos de La Paz.

Los 47 futbolistas iniciarán su trabajo el próximo jueves divididos en Santa Cruz (400 m) y la altura de La Paz.

Bolivia no clasifica a un Mundial desde Estados Unidos-1994.

Los convocados son:

Arqueros: Daniel Vaca (The Strongest), Yimmy Roca (Nacional), Jhohan Gutiérrez (Vinto Palmaflor), Carlos Lampe (Always Ready), Rodrigo Banegas (Oriente), Javier Rojas (Bolívar).

Defensas: Marvin Bejarano (The Strongest), Carlos Áñez (The Strongest), Saúl Torres (The Strongest), Gabriel Valverde (The Strongest), José Sagredo (The Strongest), Luis Demiquel (The Strongest), Julio César Pérez (Blooming), Jesús Sagredo (Blooming), Jairo Quinteros (Bolívar), Jorge Flores (Bolívar), Adrián Jusino (Bolívar), Oscar Ribera (Bolívar), Luis Gutiérrez (Bolívar), Sebastian Reyes (Wilstermann), Alejandro Meleán (Wilstermann), Guimer Justiniano (Royal Pari), Luis Haquin (Puebla, MEX).

Volantes: Danny Bejarano (Lamia FC, GRE), Fernando Saucedo (Always Ready), Christian Árabe (Always Ready), Erwin Sánchez (Blooming), Edward Vaca (Blooming), Erwin Saavedra (Bolívar), Roberto Fernández (Bolívar), Raúl Castro (The Strongest), Diego Wayar (The Strongest), Rudy Cardozo (The Strongest), Jhasmany Campos (The Strongest), Wálter Veizaga (The Strongest), Leonel Justiniano (Wilstermann), Moisés Villarroel (Wilstermann), Paul Arano (Wilstermann), Henry Vaca (Atlético Goianiense, BRA), Alejandro Chumacero (Puebla, MEX).

Delanteros: Juan Carlos Arce (Bolívar), Víctor Ábrego (Bolívar), Leonardo Vaca (Bolívar), Marcelo Martins (Cruzeiro, BRA), César Menacho (Blooming), Yasmani Duk (Aurora), Ricardo Pedriel (Wilstermann).