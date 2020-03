La atacante guatemalteca fue titular en el juego ante el Barcelona femenino.

Ana Lucía Martínez fue tomada en cuenta no solo para la convocatoria, si no para ser titular nuevamente con su equipo, el Madrid CFF, pero su actuación no destacó ya que no pudo colaborar ya que su equipo cayó 5-0.

La atacante guatemalteca fue relevada en el minuto 59 por Bruna.

El resultado deja al equipo de Analu con 19 puntos, en la posición número 13 de la máxima categoría del fútbol femenino de España.