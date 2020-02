José Contreras viajó a México para apoyar al equipo como un aficionado más.

En una entrevista que otorgó José Contreras a Infinito Blanco, comentó que junto a su esposa y la esposa de Agustín Herrera tomaron la decisión de viajar a la ciudad de México, y con ello apoyar al equipo en el encuentro de hoy ante las Águilas.

“Estamos para apoyar al grupo, obviamente sabemos que será un partido difícil pero creo que es una bonita oportunidad para todos los que tienen la suerte de estar en ese juego. La decisión de viajar a México se tomó con mi señora y la esposa de Agustín, lo platicamos hace varios días de que estaba buena la oportunidad de ir para apoyar al equipo en el Azteca y terminamos comprando los boletos y acá estamos ilusionados esperando de que todo salga bien”. Comentó Contreras Infinito Blanco.

“Hoy soy un hincha más, lógicamente no me toca estar como jugador si no como un aficionado crema pero estoy con mucha ilusión y con mucho cariño. Todos sabemos que el partido es difícil pero creo que los compañeros hicieron un buen partido en el Doroteo y no tengo duda que en la cancha saldrán queriendo hacer bien las cosas. Si somos inteligentes y sabemos llevar el partido creo que tenemos opciones de traernos un buen resultado”.

En cuanto a su regreso a las canchas pero para poder entrenar con el equipo comentó “La verdad tranquilo ha sido muchos veces que no he podido estar participando, como lo dije desde el primer día se quién soy y mientras mi familia y mis amigos sepan cómo me he manejado a lo largo de mi carrera y de mi vida con eso es suficiente”. Finalizó.

Contreras se tomó el tiempo hoy de visitar el hotel de concentración del equipo, y desearle lo mejor al plantel para el partido ante los americanistas.

El partido será a las nueve de la noche, y la serie se encuentra en el 1-1. Cualquier victoria de los Cremas incluso un empate por más de un gol estaría poniendo a los albos en los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf.