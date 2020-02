20 Asociaciones Miembro de Concacaf competirán por el título regional y las cuatro plazas disponibles para la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Lituania 2020.

Miami (miércoles, 12 de febrero de 2020) – La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf) anunció hoy que el sorteo oficial del Campeonato de Futsal de Concacaf 2020 se llevará a cabo el jueves, 20 de febrero, en la sede principal de Concacaf, en Miami, Florida.

Los aficionados y los medios de comunicación podrán seguir toda la acción a partir de las 2:00 pm ET, a través de la página de Facebook de Concacaf, el canal de YouTube de Concacaf y la aplicación oficial de Concacaf. La aplicación móvil gratuita está disponible en las tiendas iTunes y Google Play.

Como se anunció a principios de este año, la competencia está programada a jugarse del 1 al 10 de mayo, en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, en el Domo Polideportivo y el Gimnasio Teodoro Palacios Flores. Ambas sedes tienen una larga historia dentro del Fútbol Sala, después de haber albergado múltiples competencias internacionales, incluyendo la Copa Mundial de Futsal de la FIFA 2000.

La competencia de 10 días se jugará en dos etapas, comenzando con una Fase Clasificatoria y seguido de la Fase de Campeonato (fase de grupos y eliminatoria directa). La Fase Clasificatoria consistirá en cuatro enfrentamientos entre los 8 equipos participantes con el ranking más bajo, según el Ranking de Futsal de Concacaf, de febrero de 2020.

Después de una serie de ida y vuelta, el 1 y 2 de mayo, los cuatro ganadores avanzarán a la fase de grupos del Campeonato, uniéndose a los 12 equipos mejor clasificados. La fase de grupos se jugará del 4 al 6 de mayo, seguido de los cuartos de final el 8 de mayo, las semifinales el 9 de mayo y el partido por el tercer lugar y la final el domingo, 10 de mayo.

Los cuatro enfrentamientos para la etapa de clasificación fueron determinados según el Ranking de Futsal de Concacaf, de febrero de 2020, con el equipo mejor clasificado jugando ante el equipo con el raking más bajo. Los cuatro enfrentamientos son los siguientes:

Enfrentamiento 1: Sint Maarten vs Martinica

Enfrentamiento 2: Surinam vs Guayana Francesa

Enfrentamiento 3: San Cristóbal y Nieves vs República Dominicana

Enfrentamiento 4: Nicaragua vs Puerto Rico

El sorteo para la Fase de Grupos se llevará a cabo utilizando 3 bombos. Según el Ranking de Futsal de Concacaf, de febrero de 2020, los 12 equipos que participarán en la fase de grupos se han dividido en los tres bombos de la siguiente manera (en orden de clasificación):

Bombo 1: Guatemala (anfitrión), Panamá, Costa Rica y Cuba

Bombo 2: México, Estados Unidos, Trinidad y Tobago y Canadá

Bombo 3: Curazao, El Salvador, Guadalupe y Haití

El sorteo comenzará con los equipos del Bombo 1. Guatemala, Panamá, Costa Rica y Cuba serán colocados en sus posiciones predeterminadas A1, B1, C1 y D1, respectivamente. Una vez que confirmados, los equipos del Bombo 2 serán sorteados. El primer equipo seleccionado será colocado en el Grupo A, posición 2, seguido por el segundo equipo en la posición B2, el tercer equipo en la C2 y el cuarto equipo en la D2. Se seguirá el mismo procedimiento para el Bombo 3, distribuyendo los equipos en la posición 3 de cada grupo.

Los ganadores de los enfrentamientos de la Fase Clasificatoria número 1, 2, 3 y 4 serán colocados en la posición 4 de los grupos A, B, C y D, respectivamente.

El calendario completo de la competencia se anunciará después del sorteo.