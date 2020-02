La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala dio a conocer los entrenadores.

La tarde de hoy en el salón de usos múltiples de la Fedefut, se llevó a cabo la presentación de los técnicos que estarán a cargo de las selecciones nacionales Sub 20, Sub 17 y Sub 15, siendo Rafael Loredo, Marvin Cabrera y Yahir García.

El presidente de la Federación Nacional de Guatemala, Gerardo Paiz, explicó que deposita su confianza en los estrategas aztecas, y que apuesta por los procesos y no por los resultados. Dejó en claro que si alguno de los entrenadores llegara a tener números negativos no los quitara del cargo si no que seguirá trabajando confiando en ellos.

Selección Nacional Sub 20

Técnico: Rafael Loredo

Asistente técnico: Rigoberto Gómez

Preparador físico: Eder Pérez

Preparador de porteros: Ricardo Jerez

Selección Nacional Sub 17

Técnico: Marvin Cabrera

Asistente técnico: Walter Estrada

Preparador físico: Leónidas Godoy

Preparador de porteros: Walter Molina

Selección Nacional Sub 15

Técnico: Yahir García

Asistente técnico: Rubén García

Preparador físico: Iván Castillo

Preparador de porteros: Ricardo Jerez y Walter Molina.