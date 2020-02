El salvadoreño aclaró que no tiene ningún problema con el Deportivo Iztapa.

Kevin Santamaría se pronunció en sus redes sociales con el propósito de aclarar de como está su situación con el equipo, y aseguró que él no tiene ningún inconveniente con ellos.

«En visto de todos estos malos entendidos que se ha dado entre Iztapa y mi persona, quiero manifestar que con el club no he tenido ningún problema, siempre me he comportado de buena forma. Tanto el club como yo tenemos una buena relación, solo faltó comunicación para solucionar el tema de valer la cláusula de recisión de mi contrato por asuntos personales, y si en algún momento se sintieron ofendidos por la recisión de mi contrato siempre apegado a la ley, pido una disculpa pública a la junta directiva, al cuerpo técnico, y mis compañeros deseándoles éxitos en este nuevo torneo», explicó Kevin Santamaría.

El jugador por ahora no cuenta con la solvencia de los Peces Vela, y su debut con el Club Llacuabamba se visto interrumpido.

El salvadoreño se fue de Iztapa a pocos días que comenzará el campeonato rescindiendo su contrato por temas personales, aunque lo cierto era por a una aparente mejor propuesta del Llacuabamba de Perú.