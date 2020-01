20 Asociaciones Miembro de Concacaf competirán por el título regional y las tres plazas disponibles para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA India 2020.

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf) anunció hoy que México será la sede del Campeonato Femenino Sub-17 de Concacaf 2020. La competencia tendrá lugar del 18 de abril al 3 de mayo, en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en Toluca, México.

«El Campeonato Femenino Sub-17 de Concacaf es una competencia importante en nuestra región, y sabemos que la Federación Mexicana de Fútbol será un excelente anfitrión. El torneo verá a los mejores equipos sub-17 femeninos de toda la Confederación competir por el derecho de representar a Concacaf en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA en India,” dijo el Secretario General de Concacaf, Philippe Moggio.

«El fútbol femenino continúa creciendo en México y la Federación ha apoyado Concacaf W, nuestro programa para desarrollar el fútbol femenino en todos los niveles del deporte,” concluyó Moggio.

“Recibir, por primera vez el Campeonato Femenino Sub-17 de la Concacaf, es un orgullo para nuestro país y para la FMF. Bienvenidas cada una de las Selecciones que buscarán su pase a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA India 2020, así como a los seguidores que nos acompañen a las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca, una ciudad que se caracteriza por su historia y misticismo; y que además cuenta con uno de los más bellos paisajes del país; el Nevado de Toluca,” dijo el vicepresidente de Concacaf y presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon De Luisa.

“Nuestras instalaciones, que han sido parte medular para la formación de talentos, tendrán el privilegio de albergar esta gran experiencia para las selecciones femeniles sub-17 y seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del fútbol femenil en esta región”, concluyó De Luisa.

El Campeonato Femenino Sub-17 de Concacaf 2020 se disputará en dos rondas, comenzando con una fase de grupos, en donde participarán 16 equipos (18 al 23 de abril). Una vez concluya la fase de grupos, los tres mejores equipos de cada uno de los cuatro grupos avanzarán a la etapa de eliminatoria directa, uniéndose a los cuatro ganadores de la clasificatoria, Belice, Islas Caimán, Guyana y Honduras.

Los 16 equipos que participarán en la fase de grupos fueron divididos en cuatro grupos de cuatro equipos y jugarán de la siguiente manera (en el orden que fueron sorteados):

Grupo E: México, Trinidad y Tobago, Bermudas y Nicaragua

Grupo F: Canadá, Jamaica, Panamá y República Dominicana

Grupo G: Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Cuba

Grupo H: Haití, Costa Rica, Puerto Rico y Granada

La etapa de eliminación directa de la competencia comenzará el 25 de abril, con los octavos de final, seguida de cuartos de final el 29, semifinales el 1ero de mayo, partido por el tercer lugar y final el domingo, 3 de mayo. Todos los partidos se jugarán en un solo partido, con los finalistas y el ganador del tercer lugar clasificando para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA India 2020.

En la edición anterior del Campeonato Femenino Sub-17 de Concacaf, jugado en 2018, Estados Unidos ganó su cuarto título, con una victoria por 3-2 sobre México en la final.

El Campeonato Femenino Sub-17 de Concacaf 2020 será parte de lo que será un año de fútbol femenino en Concacaf. En total, más de 1,400 niñas y mujeres de toda la región tendrán acceso a torneos de fútbol de alto nivel, incluyendo la Clasificatoria Olímpica Femenina, el Campeonato Sub-15 de Niñas y el Campeonato Femenino Sub-20.

Fechas: 18 de abril – 3 de mayo de 2020

Lugar: Instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, Toluca, México

Países participantes (en orden alfabético): Belice, Bermudas, Canadá, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Caimán, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

Calendario de la competencia

*los horarios de inicio se anunciarán en una fecha posterior

Sábado, 18 de abril de 2020 – Fase de grupos

01: Trinidad y Tobago vs Bermudas

02: Guatemala vs El Salvador

03: México vs Nicaragua

04: Estados Unidos vs Cuba

Domingo, 19 de abril de 2020 – Fase de grupos

05: Jamaica vs Panamá

06: Costa Rica vs Puerto Rico

07: Canadá vs República Dominicana

08: Haití vs Granada

Lunes, 20 de abril de 2020 – Fase de grupos

09: Nicaragua vs Trinidad y Tobago

10: Cuba vs Guatemala

11: Bermudas vs México

12: El Salvador vs Estados Unidos

Martes, 21 de abril de 2020 – Fase de grupos

13: República Dominicana vs Jamaica

14: Granada vs Costa Rica

15: Panamá vs Canadá

16: Puerto Rico vs Haití

Miércoles, 22 de abril de 2020 – Fase de grupos

17: Bermudas vs Nicaragua

18: El Salvador vs Cuba

19: México vs Trinidad y Tobago

20: Estados Unidos vs Guatemala

Jueves, 23 de abril de 2020 – Fase de grupos

21: Panamá vs República Dominicana

22: Puerto Rico vs Granada

23: Canadá vs Jamaica

24: Haití vs Costa Rica

Sábado, 25 de abril de 2020 – Octavos de final

25: 1E vs Guyana

26: 1G vs Islas Caimán

27: 2E vs 3G

28: 2G vs 3E

Domingo, 26 de abril de 2020 – Octavos de final

29: 1F vs Belice

30: 1H vs Honduras

31: 2F vs 3H

32: 2H vs 3F

Miércoles, 29 de abril de 2020 – Cuartos de final

33: W25 vs W28

34: W26 vs W27

35: W29 vs W32

36: W30 vs W31

Viernes, 1 de mayo de 2020 – Semifinales

37: W33 vs W34

38: W35 vs W36

Domingo, 3 de mayo de 2020 – Partido por el tercer lugar y final

39: L37 vs L38

40: W37 vs W38