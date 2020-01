Los últimos cuatro participantes de la Copa Oro 2021 se determinarán mediante una clasificatoria de dos rondas; 12 países ya se han clasificado a través de la Fase de Grupos de la Liga de Naciones Concacaf 2019

Miami (miércoles, 29 de enero de 2020) – La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf) anunció hoy el calendario para la primera ronda de partidos de la Clasificatoria a la Copa Oro 2021 de Concacaf. Las cuatro series de ida y vuelta se llevarán a cabo durante la Fecha FIFA de Marzo del 2020.

La Liga de Naciones Concacaf 2019-2020 comenzó el camino hacia la Copa Oro 2021 de Concacaf. Después de la fase de grupos, los dos primeros lugares en cada uno de los grupos de la Liga A y el primer lugar de cada uno de los grupos de la Liga B aseguraron su participación en la 16ª edición del principal torneo de selecciones nacionales masculinas de la Confederación.

Las 12 naciones que ya se han clasificado para la Copa Oro 2021 son (en orden alfabético): Canadá, Costa Rica, Curazao, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Honduras, Jamaica, Martinica, México, Panamá y Surinam.

La clasificatoria de dos rondas de la Copa Oro 2021 comenzará con los enfrentamientos entre los segundos lugares de la Liga B y los primeros lugares de la Liga C. Los ocho partidos se jugarán de la siguiente manera (el equipo local aparece primero y tiempo del este):

Partidos de Ida

Jueves, 26 de marzo de 2020

8:00 pm Guadalupe vs San Vicente y las Granadinas – Stade Rene Serge Nabajoth, Les Abymes, GLP

7:00 pm Barbados vs Guyana – Estadio Astro Turf Wildey, Wildey, BRB

8:00 pm Bahamas vs Guayana Francesa – Estadio Thomas Robinson, Nassau, BAH

10:00 pm Guatemala vs Monserrat – Estadio Doroteo Guamuch Flores, Ciudad de Guatemala, GUA

Partidos de Vuelta

Martes, 31 de marzo de 2020

3:00 pm San Vicente y las Granadinas vs Guadalupe – Estadio Arnos Vale, Arnos Vale, VIN

8:00 pm Guyana vs Barbados – Leonora National Track & Field Center, Georgetown, GUY

8:00 pm Guayana Francesa vs Bahamas – Stade Municipal Dr. Edmard Lama, Cayenne, GUF

7:00 pm Monserrat vs Guatemala – Complejo de fútbol Blake’s, St John’s, MSR

Una vez concluyan las series de ida y vuelta, los cuatro ganadores avanzarán a la segunda ronda, donde se enfrentarán a los terceros lugares de la Liga A. La segunda ronda tendrá lugar durante la Fecha FIFA de junio de 2020. Los cuatro enfrentamientos de la segunda ronda se jugarán de la siguiente manera:

Guadalupe o San Vicente y las Granadinas vs Haití

Barbados o Guyana vs Trinidad y Tobago

Bahamas o Guayana Francesa vs Bermudas

Guatemala o Monserrat vs Cuba

Los cuatro ganadores de la segunda ronda se clasificarán para la Copa Oro 2021 de Concacaf.