Los Cremas únicamente reportan la baja sensible de José Calderón

Comunicaciones cerró su preparación ayer en el Cementos Progreso, y posteriormente los jugadores convocados quedaron concentrados en un hotel capitalino de la zona 10.

Los albos únicamente no contarán con el guardameta José Calderón por decisión técnica, con el objetivo de poder tener más extranjeros en el campo de juego y no en la portería. Aunque lo curioso es que el canalero ni siquiera aparece para estar en la banca. Otro que no podrá jugar es el defensor Allan Miranda por no contar con su pase internacional.

Estos son los convocados por Mauricio Tapia para el Clásico 311 que será en el Doroteo Guamuch Flores a las tres de la tarde:

-Fredy Pérez

-Arnold Barrios

-Allen Yanez

-Carlos Castrillo

-Gerardo Gordillo

-Michael Umaña

-Rafael Morales

-Alejandro Galindo

-Carlos Mejía

-Fredy Thompson

-Jorge Aparicio

-Maximiliano Lombardi

-Rodrigo Saravia

-Stheven Robles

-Agustín Herrera

-Andrés Lezcano

-Bladimir Díaz

-Dewinder Bradley

-Jostin Daly

-Óscar Mejía