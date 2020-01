Guatemala integrará el grupo de Honduras en la eliminatoria de Concacaf camino a Indonesia 2021 que se realizará en San Pedro Sula.

Su debut en el torneo Sub-20 será ante Cuba, para luego jugar contra los catrachos y cerrará la fase de grupos midiéndose ante Antigua y Barbuda.

Así lo informó este jueves la entidad rectora del futbol del área, por medio de un comunicado que reproducimos a continuación:

Miami (jueves, 23 de enero de 2020) – La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf) anunció hoy que Honduras será la sede del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2020. La competencia de dos fases (grupos y fase de eliminatoria directa) se llevará a cabo del 20 de junio al 5 de julio de 2020, en San Pedro Sula, Honduras.

«El Campeonato Sub-20 Masculino de Concacaf es un torneo emocionante que proporciona una gran plataforma para los mejores jugadores jóvenes de nuestra región», dijo el Secretario General de Concacaf, Philippe Moggio. «Esperamos ansiosamente la edición 2020 que se llevará a cabo en Honduras, ya que los equipos competirán por el derecho de representar a Concacaf en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en Indonesia el próximo año».

“Nos sentimos honrados, emocionados y agradecidos con la Confederación por hacer de Honduras sede del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2020,” dijo el presidente de FENAFUTH Jorge Salomón. “Es una gran oportunidad para que los ojos del mundo estén en San Pedro Sula, una ciudad caracterizada por su gente alegre, su sencillez y una vasta cultura heredada por nuestros ancestros, la cual predominará durante toda la competencia.”

La clasificatoria al Campeonato Sub-20 de Concacaf 2020 comenzará con una fase de grupos preliminar entre 17 naciones. Después de la fase de grupos, el finalista de cada uno de los cuatro grupos se clasificará directamente para la fase de eliminatoria directa del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2020.

La fase de grupos del Campeonato se disputará del 20 al 25 de junio, entre los 16 equipos mejor clasificados según el Ranking Sub-20 de Concacaf (a partir de junio de 2019). Las 16 naciones fueron divididas en cuatro grupos de cuatro equipos y jugarán de la siguiente manera (listados en el orden que fueron sorteados):

Grupo E: Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y San Cristóbal y Nieves

Grupo F: México, El Salvador, Canadá y Aruba

Grupo G: Panamá, Haití, Trinidad y Tobago y Surinam

Grupo H: Honduras, Cuba, Guatemala y Antigua y Barbuda

Después de la fase de grupos, los tres mejores equipos de cada uno de los grupos avanzarán a la etapa eliminatoria directa, uniéndose a los cuatro ganadores del grupo de la clasificatoria. La fase de eliminatoria directa comenzará con los octavos de final el 27 y 28 de junio, seguida de los cuartos de final el 23 de junio, las semifinales el 3 de julio y la final el 5 de julio.

Todos los partidos de la fase de eliminatoria directa se jugarán a un solo partido, y con los semifinalistas clasificando para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Indonesia 2021.

Los estadios Francisco Morazán y Olímpico Metropolitano serán sede de la fase de grupos, los octavos de final y los cuartos de final. Las semifinales y la final se jugarán en el Estadio Olímpico Metropolitano.

En la edición anterior del Campeonato Sub-20 de Concacaf, jugado en Bradenton, FL en 2018, Estados Unidos ganó su segundo título a esta categoría, con una victoria por 2-0 sobre México en la final.

Notas

Fechas: 20 de junio – 5 de julio de 2020

Lugares: Estadio Francisco Morazán y Estadio Olímpico Metropolitano, en San Pedro Sula, Honduras.

Calendario

* Horas de inicio por confirmar

Sábado, 20 de junio de 2020

01: Panamá vs Surinam

02: Haití vs Trinidad y Tobago

03: Cuba vs Guatemala

04: Honduras vs Antigua y Barbuda

Domingo, 21 de junio de 2020

05: Estados Unidos vs San Cristóbal y Nieves

06: Costa Rica vs Jamaica

07: El Salvador vs Canadá

08: México vs Aruba

Lunes, 22 de junio de 2020

09: Panamá vs Trinidad y Tobago

10: Haití vs Surinam

11: Cuba vs Antigua y Barbuda

12: Guatemala vs Honduras

Martes, 23 de junio de 2020

13: Estados Unidos vs Jamaica

14: Costa Rica vs San Cristóbal y Nieves

15: El Salvador vs Aruba

16: México vs Canadá

Miércoles, 24 de junio de 2020

17: Trinidad y Tobago vs Surinam

18: Panamá vs Haití

19: Antigua y Barbuda vs Guatemala

20: Honduras vs Cuba

Jueves, 25 de junio de 2020

21: Jamaica vs San Cristóbal y Nieves

22: Costa Rica vs Estados Unidos

23: Canadá vs Aruba

24: El Salvador vs México

Sábado, 27 de junio de 2020: octavos de final

29: 1F vs 1C

30: 1H vs 1A

31: 2F vs 3H

32: 2H vs 3F

Domingo, 28 de junio de 2020: octavos de final

25: 1E vs 1D

26: 1G vs 1B

27: 2E vs 3G

28: 2G vs 3E

Martes, 30 de junio de 2020 – Cuartos de final

33: W25 vs W28

34: W26 vs W27

35: W29 vs W32

36: W30 vs W31

Viernes, 3 de julio de 2020 – Semifinales

37: W33 vs W34

38: W35 vs W36

Domingo, 5 de julio de 2020 – Final

39: W37 vs W38