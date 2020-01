El portero guatemalteco está mentalizado en demostrar sus capacidades con los Naranjeros.

Kevin Moscoso se convirtió en nuevo portero de los Naranjeros para este Clausura 2020, y con la experiencia de haber jugado en la filial de Comunicaciones en la Primera División donde obtuvo trofeos como menos vencido, confía en sus capacidades y buscará dar ese paso importante en su carrera como futbolista.

¿Cómo te sentís en esta nueva etapa?

“Estoy emocionado con muchas expectativas personales para poder empezar esta nueva etapa y nuevo reto. Espero que sea el momento para sumar en mi vida personal y en el grupo».

¿Cómo te recibió el grupo?

“Me siento parte del grupo, me vine a topar con un gran grupo y equipo. Me abrieron las puertas y me permitieron entrar de la mejor y parte de eso me siento acoplado. El clima es fundamental pero poco a poco me estaré acomodando y me podré desarrollar de la mejor forma”.

Siquinalá será tu segundo equipo en Liga Nacional, ¿Cómo te sentís?

“Lo tomó como un reto pero como mucho compromiso, Siquinalá me abrió las puertas y me esta abriendo la oportunidad de formar parte de mi segundo equipo en Liga Nacional. Como equipo no estamos pensando en descender, nuestro objetivo es pelear los primeros puestos sin estar pensando en otra posición”

¿Hay presión o nerviosismo por poder debutar el viernes con los Naranjeros?

“Más que presión siento emoción por debutar, siento que todo lo bueno está por venir. Para mi es una bonita oportunidad para demostrar que quiero hacer las cosas bien y que quiero transcender. Nosotros buscamos la permanencia y los primeros lugares. Personalmente es el momento de desarrollar de crecer y de dar el paso grande, no siento presión y para ser sincero siento que tuviera varios partidos en Liga Nacional aunque no es así, pero me siento bastante tranquilo gracias al grupo y al entrenador”.

¿Y a Sanarate que será el primer rival de Siquinalá en el Clausura 2020, como lo analizas?

“Para nosotros todos los partidos son una final, no habrá equipo fácil ni imposible de vencer, todos serán partidos importantes. El equipo en turno que es Sanarate y todo sale bien y el profesor me da la oportunidad de jugar el viernes creo que estamos a las puertas de la primera final”.

Siquinalá jugará el viernes a las siete de la noche en el estadio Armando Barillas de Escuintla, donde enfrentará a Sanarate como parte de la primera fecha del Clausura 2020.

Foto: FB Kevin Moscoso