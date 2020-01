La llegada del defensor tico se alejó para Comunicaciones.

Las últimas horas se manejó una posible llegada del defensor tico Allan Miranda a Comunicaciones, pero el jugador aclaró a Guatefutbol.com que su «vinculación» son solo rumores y que lo ve difícil llegar al conjunto crema.

«Por el momento son rumores. Yo tengo contrato hasta mayo acá y el equipo no me quiere dejar ir. Si se que hay acercamientos entre las partes pero nada mas. Esta muy dificil la salida de aca pero no se nada mas. Yo no he hablado con nadie. Ha sido entre clubes y mi representante», explicó Allan Miranda.

Allan Miranda fue jugador de Antigua GFC torneos atrás cuando Mauricio Tapia era el entrenador, por lo que el técnico argentino lo conoce y sabe lo que puede colaborar en el equipo Crema.

Los albos se han reforzado en la ofensiva para el Clausura 2020, pero en la zona de la defensa aún no contratan a ningún jugador y la opción de José Pinto es prácticamente nula.

Foto: Allan Miranda