El guatemalteco comunicó que no continuará su labor dentro del arbitraje del fútbol chapín.

Jonathan Polanco explicó en su cuenta personal que no continuará como silbante, y a la vez aclaró que su retiro no fue por suspensión por anomalías.

«Finaliza una etapa muy especial en mi vida: el arbitraje. Fueron 15 años dedicados en plena y profesionalmente a una carrera muy pasional, me llevo cosas buenas como las amistades y el reconocimiento que me brindó, también destaco cosas malas como la deslealtad que es constante dentro del gremio. No termina como quizá hubiese querido o pensé y creo que no con el respeto acorde a mi trayectoria; ni con la forma que lo hacen con personas allegadas y/o con el beneplácito de las autoridades. Cito en mi caso una frase célebre de Maradona. 《Me cortaron las piernas》.

Tento la certeza que Dios cierra una puerta y nos prepara para algo mejor.

Agradezco principalmente a mi familia que siempre me apoyó sobre todo en los momentos difíciles. No pinta quien tiene ganas, sino quien sabe pintar. Recuerden que que #EsPaLanteQueVamos». Dice su despedida.

En tanto, horas después de que salieran las suspensiones de otros árbitros aparentemente por anomalías, Polanco aclaró que la de el no fue por eso y que tiene la posibilidad de seguir como asesor.

«Solo para aclarar situaciones, no fui «suspendido» por anomalías, simplemente no entre en los planes de las autoridades y fue jubilado e invitado a convertirse en asesor e inspector. Mi ciclo en esta carrera ha terminado».

Estas son las publicaciones con la que se despidió y aclaró el ahora ex árbitro, Jonathan Polanco: