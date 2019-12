La decimosegunda edición de la competencia de clubes élite que corona al campeón regional comenzará la tercera semana de febrero.

Miami (miércoles, 18 de diciembre de 2019) – La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf) anunció hoy el calendario para los octavos de final de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2020. Los emparejamientos de la primera ronda de la competencia y el camino hacia la final fueron determinados en el sorteo oficial realizado el 9 de diciembre, en la histórica Universidad del Claustro de Sor Juana, en la Ciudad de México, México.

La edición 2020 de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank se continuará jugando en un formato de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta en cada una de las cuatro rondas (octavos de final, cuartos de final, semifinales y finales). El ganador de la competencia de clubes élite representará a la Confederación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2020 y reemplazará a Rayados de Monterrey como el campeón regional.

Los partidos de ida de los octavos de final están programados del 18 al 20 de febrero, seguido de los partidos de vuelta la semana siguiente, del 25 al 27 de febrero. Los cuartos de final, entre los ocho ganadores de los octavos de final, se jugarán del 10 al 12 y del 17 al 19 de marzo. Las semifinales y la final de ida se jugarán en abril (entre el 7-9, 14-16 y 28-30). La final de vuelta, donde se coronará un nuevo campeón, se jugará entre el 5 y 7 de mayo de 2020.

El calendario completo para los octavos de final se puede encontrar aquí y a continuación.

Los aficionados podrán seguir toda la acción a través de las redes de socios de la Confederación, incluyendo TUDN (Estados Unidos), Fox Sports Latinoamérica (México y Centroamérica), ESPN (Centroamérica), TSN y RDS (Canadá), Flow Sports (Caribe) y otros socios locales. Para otros territorios, el evento está disponible en Concacaf GO (sujeto a restricciones de territorio).

Calendario Octavos de final de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2020

* La hora del este (hora local) y el equipo local figuran primero

Martes, 18 de febrero de 2020

08:00 pm (08:00 pm) Portmore United FC (JAM) vs Cruz Azul FC (MEX)

10:00 pm (09:00 pm) FC Motagua (HON) vs Atlanta United FC (USA)

10:00 pm (09:00 pm) Club León (MEX) vs Los Ángeles FC (USA)

Miércoles, 19 de febrero de 2020

08:00 pm (07:00 pm) Deportivo Saprissa (CRC) vs Montreal Impact (CAN)

08:00 pm (07:00 pm) Alianza FC (SLV) vs Tigres UANL (MEX)

10:00 pm (09:00 pm) Comunicaciones FC (GUA) vs Club América (MEX)

Jueves, 20 de febrero de 2020

08:00 pm (07:00 pm) AD San Carlos (CRC) vs New York City FC (USA)

10:00 pm (09:00 pm) CD Olimpia (HON) vs Seattle Sounders FC (USA)

Martes, 25 de febrero de 2020

08:00 pm (08:00 pm) Atlanta United FC (USA) vs FC Motagua (HON)

10:00 pm (09:00 pm) Cruz Azul FC (MEX) vs Portmore United FC (JAM)

Miércoles, 26 de febrero de 2020

06:00 pm (06:00 pm) New York City FC (USA) vs AD San Carlos (CRC)

08:00 pm (08:00 pm) Montreal Impact (CAN) vs Deportivo Saprissa (CRC)

08:00 pm (07:00 pm) Tigres UANL (MEX) vs Alianza FC (SLV)

10:00 pm (09:00 pm) Club América (MEX) vs Comunicaciones FC (GUA)

Jueves, 27 de febrero de 2020

10:00 pm (07:00 pm) Seattle Sounders FC (USA) vs CD Olimpia (HON)

10:00 pm (07:00 pm) Los Ángeles FC (USA) vs Club León (MEX)

Marzo

10-12 Cuartos de final ida

17-19 Cuartos de final vuelta

Abril

7-9 Semifinales ida

14-16 Semifinales vuelta

28-30: Final ida

Mayo

5-7: Final vuelta

Con información de Concacaf