El combinado nacional tuvo un ascenso tras disputar la Liga de Naciones.

La Selección Mayor de Guatemala finalizó en el puesto 130 del Ranking de la FIFA correspondiente al mes de diciembre y por ende la última clasificación que se dio a conocer del presente año, donde la Bicolor regresó a la actividad internacional de forma oficial.

La Azul y Blanco no tuvo variantes con respecto a su puesto de noviembre, cabe destacar que en estas últimas semanas no hubo partidos, pero se confirmó la casilla 130 que se logró, luego de sus triunfos en la Liga C de la Liga de Naciones y que la hizo ascender a la Liga C.

Por otra parte, a nivel de Concacaf, los dirigidos por Amarini Villatoro, están en la casilla 13, que les bastó para estar como cabeza serie de la ronda preliminar de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022.

Estos son los 10 mejores puestos del área:

1 – México (11)

2 – Estados Unidos (22)

3 – Costa Rica (46)

4 – Jamaica (48)

5 – Honduras (62)

6 – El Salvador (69)

7 – Canadá (73)

8 – Curazao (80)

9 – Panamá (81)

10 – Haití (86)

Para el 2020, Guatemala tiene programado seguir con su actividad internacional, donde sin duda destaca la eliminatoria de la Copa de Oro, siendo su rival Montserrat y de superar a dicho rival se enfrentará a Cuba.